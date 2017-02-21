Москва, 21 февраля, 2017, 10:14 — ИА Регнум. 92% опрошенных пользователей услуг мобильной, а также стационарной телефонной связи, проживающих в Москве и ближнем Подмосковье как минимум два раза в неделю сталкиваются с телефонными звонками и сообщениями, носящими рекламный характер. При этом у 83% респондентов подобные звонки вызывают отрицательные эмоции и раздражение. Таковы данные опроса, проведенного консалтинговой компанией URVISTA.

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80% опрошенных прерывают разговор сразу же после того, как понимают, что звонок совершен с рекламной целью. 17% опрошенных обращаются к сотовому оператору с требованием оградить от навязчивой рекламы. 5% респондентов просят звонящего, исключить их номер из базы.

25% респондентов, заносят номер, с которого производится звонок в так называемый «черный» список. 2% опрошенных не отвечают на звонки на мобильный телефон с незнакомых номеров.

63% опрошенных уверены в том, что звонки и рассылки, носящие рекламный характер, незаконны и такая деятельность должна пресекаться органами правопорядка. 29% никогда не задумывались о правовых основаниях таких действий; оставшиеся 8% считают звонки и рассылки незаконными, но уверены в том, что «бороться с этим бесполезно».

12% от числа всех опрошенных высказали мнение, что звонки и смс рекламного характера могут представлять потенциальную угрозу для абонентов, так как инициируются мошенниками с целью получения финансовой наживы.

По мнению генерального директора консалтинговой компании URVISTA Алексея Петропольского, «решением сложившейся проблемы навязчивой рекламы могло бы стать создание специального реестра телефонных номеров, в который каждый желающий мог бы внести собственный номер телефона. На номера, внесенные по инициативе их владельцев в реестр, запрещались бы любые звонки и смс, имеющие рекламный характер. А компании, нарушившие эти правила, подпадали бы под административную ответственность и облагались бы штрафами».

В опросе принимали участие 1125 москвичей и жителей Подмосковья, пользующихся мобильной и стационарной телефонной связью в возрасте от 14 до 65 лет.