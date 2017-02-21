Краснодар, 21 февраля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. В Краснодаре на месте пожара в многоэтажном доме по улице Прокофьева, 3 подрядная организация занимается расчисткой, сбором и вывозом из здания и с внутридворовой территории горелого мусора. Из квартир, поврежденных огнем, вывозится непригодное для дальнейшего использования имущество. Такую информацию о ходе ремонтно-восстановительных работ на аппаратном совещании в администрации Краснодара озвучил руководитель штаба по ликвидации ЧС, заместитель главы города Евгений Зименко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 21 февраля, эта работа может занять несколько дней.

jonel hanopol Пожар

На верхнем этаже здания продолжается демонтаж поврежденных участков кровли и мансарды. В доме восстановлена система отопления, выполнено обследование электрических сетей и сетей водоснабжения и водоотведения, выявлено значительное количество поврежденных участков, в ближайшие дни начнутся работы по их замене. Приступили коммунальщики и к обогреву здания и просушки подъездов, лестничных площадок и коридоров.

Поврежденные входные двери и оконные блоки в пострадавшем от огня доме власти обещают заменить на новые. В настоящее время составляется их перечень. За всеми проводимыми ремонтно-восстановительными работами следят установленные на месте ликвидации последствий пожара видеокамеры, «картинка» с которых выводится в режиме реального времени в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в администрации Краснодара. Они также позволяют обеспечить безопасность на пострадавшем от пожара многоквартирном доме и прилегающей территории.

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Продолжает работу и экспертная комиссия, которая занимается оценкой степени повреждения здания, ее выводы ожидаются в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме в Музыкальном районе Краснодара 15 февраля полностью выгорели 25 квартир, еще столько же пострадали. Погиб один человек. По данным СКР, погибший — гость хозяина квартиры, с которой и начался пожар. Возбуждено уголовное дело. В городе открыты пункты сбора помощи для пострадавших, а также специальный счет.

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