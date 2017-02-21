Москва, 21 февраля, 2017, 10:03 — ИА Регнум. На старте сокращенной рабочей недели рубль немного отыгрался после трехдневного падения, хотя в целом внутридневные движения носили ограниченный характер. Валюта прибавила в цене благодаря совокупности ряда благоприятных факторов, включая налоговые выплаты, которые осуществляются активнее в связи с приближающимися праздниками в РФ, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Рубль прервал падение, отыгрывая возобновление роста котировок Brent, которыми по-прежнему движет оптимизм в отношении исполнения обязательств ОПЕК+. Также участники рынка позитивно восприняли решение агентства Moody’s, которое на минувших выходных повысило прогноз по суверенному рейтингу России с негативного на стабильный. В ближайшее время рубль может попытаться отвоевать еще часть очков у доллара, благодаря потенциальному укреплению нефти», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 21 февраля, стартует двухдневная встреча технического совета ОПЕК в Кувейте, и по ходу этого мероприятия в сырьевом сегменте могут активизироваться спекуляции на тему успешной имплементации соглашения о сокращении добычи. На этом фоне Brent может подняться к максимумам вблизи отметки 57, что будет сопровождаться ослаблением пары доллар/рубль, которая может обосноваться под отметкой 58 рублей», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, рубль 20 февраля укрепился в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоил 61,60 руб. (-0,5%). Официальные курсы Центробанка РФ на 21 февраля составляют 58,09 руб. за американскую валюту и 61,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 46 и 25 копеек соответственно.