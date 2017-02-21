Боровичи, Новгородская область, 21 февраля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Боровичском районе Новгородской области 20 февраля завершился срок приёма документов от желающих участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района. Как сообщили ИА REGNUM в районной администрации, из восьми первоначально заявленных претендентов один не предоставил полный пакет документов — это помощник депутата Новгородской областной думы, член партии ЛДПР Артём Исаков.

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Таким образом, в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы района, который состоится 2 марта, примут участие семь человек. Среди них, помимо действующей главы района Марины Костюхиной, некоторые уже работали в администрации Боровичского района: это начальник по мобилизационной работе Боровичской центральной районной больницы Игорь Швагирев (был первым заместителем главы района), заместитель генерального директора по сельскохозяйственному производству ООО «АПП Плодородие» Виктор Корленков (был замом главы), временно неработающая Ксения Черепанова (в 2013—2016 годах возглавляла районный комитет по управлению муниципальным имуществом). Также в конкурсе примут участие пенсионер Василий Васильев, лидер Новгородского отделения партии «Коммунисты России», генеральный директор ООО «ДДА Консалтинг» Дмитрий Перевязкин и бывший пресс-секретарь и советник экс-губернатора Новгородской области Сергей Митина Борис Островский.

В администрации Боровичского района сообщили, что конкурс по отбору кандидатур пройдёт в два этапа 2 марта. Комиссия в составе 20 человек, 10 из которых были выдвинуты в неё Сергеем Митиным, определит двух «финалистов» отбора, которые будут предложены для голосования депутатам районной думы.

С кандидатурой главы района депутаты должны будут определиться на заседании 16 марта.

Напомним, срок полномочий Марины Костюхиной истекает 17 марта 2017 года.

В выборах 2012 года она участвовала как самовыдвиженка и получила в свою поддержку 45,85% голосов избирателей, победив первого заместителя главы района, члена «Единой России» Павла Густякова (за него проголосовали 35,18%).

С 2015 года областным законом прямые выборы глав муниципалитетов в Новгородской области отменены. По новым правилам, конкурсными комиссиями с последующим голосованием депутатов, в регионе избраны уже 11 глав муниципальных образований (из 22).