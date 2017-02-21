Оренбург, 21 февраля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Оренбурге по итогам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту схода снежной массы с кровли торгово-развлекательного комплекса на грудного ребенка. Следствие усмотрело признаки преступления по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

rkit Снег. Крыша

По уголовному делу осуществляется комплекс необходимых следственных действий. В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы должностных лиц и сотрудников, в ведении которых находится ТРК «Север», очевидцев происшествия. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за своевременную очистку крыши здания от снега и наледи, а также за установку необходимых ограждений для безопасного прохода граждан.

Стоит отметить, что действующим уголовным законодательством за преступление по части 1 статьи 238 УК РФ предусмотрены различные виды наказания: от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 20 февраля с крыши торгово-развлекательного центра «Север» неожиданно рухнула снежная масса. Снег частично попал на четырехмесячного малыша, который находился в тот момент у мамы на руках.

Младенец был госпитализирован. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, его самочувствие удовлетворительное.