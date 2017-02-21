Ярославль, 21 февраля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. На реализацию губернаторского проекта «Решаем вместе» будет направлено более 650 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области по итогам оперативного совещания в региональной администрации. Проект построен по принципе инициативного бюджетирования и в целом должен быть завершен в течение лета. Жителей региона призывают активно участвовать в выборе объектов, которые будут благоустроены или отремонтированы.

Правительство Ярославской области

«Главный принцип нашей работы — это открытый диалог с людьми. Нам необходимо выстроить систему коммуникаций таким образом, чтобы был услышан голос каждого. Времени на раскачку нет. Необходимо составить грамотный, выверенный перечень объектов. Вовремя объявить конкурс, чтобы в мае начались работы, за лето мы все успели сделать, а в ноябре подвели итоги», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Общая сумма финансирования проекта из федерального и областного бюджетов — более 650 миллионов рублей. Предусмотрено участие местных бюджетов в размере 5 процентов. Также вложить свои силы и средства в реализацию проектов смогут при желании жители региона, бизнес-структуры.

«Мероприятия должны быть выбраны населением на собраниях и зафиксированы протоколами, в том числе видеозаписью, далее инициативные группы жителей вместе с администрациями муниципальных образований должны подготовить всю необходимую документацию. Отбор проектов будет проводить региональная конкурсная комиссия. Срок окончания приема заявок — 1 апреля. До 1 мая планируется полностью сформировать список мероприятий программы. Более половины финансирования — 387 миллионов рублей — пойдет на благоустройство дворовых территорий», — сказал директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

В рамках проекта планируются ремонт асфальтового покрытия, установка бордюров, малых архитектурных форм, уличного освещения, благоустройство парков и скверов. Около 35 миллионов рублей предусмотрено на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры. Еще более 220 миллионов пойдет на поддержку местных инициатив.

Аналогичная программа действовала в Ярославской области в 2016 году и называлась «Благоустроим область к юбилею». Неофициально она была приурочена к выборам в Госдуму РФ. Выборы губернатора Ярославской области пройдут в этом году 10 сентября.