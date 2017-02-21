Новосибирск, 21 февраля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о назначении на должность начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Рамиль Ахметгареев уже приступил к работе в новой должности.

Novo-sibirsk.ru Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев

Согласно официальным данным, Рамиль Ахметгареев закончил Новосибирский государственный педагогический институт с квалификацией «учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе». С 1990 по 2000 год он работал учителем истории, затем исполняющим обязанности директора, директором средней школы № 34, а потом четыре года (с 2000 по 2004 год) был заместителем начальника отдела образования администрации Калининского района Новосибирска. Затем, с 2004 года стал директором СКУ города Новосибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений», а с 2012 года — заместителем начальника Главного управления образования мэрии, с 2016 года — заместителем начальника департамента образования — начальником управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии.

Отметим, что департамент образования мэрии Новосибирска появился летом 2016 года, после того, как преобразовали Главное управление образования, которое до конца декабря 2015 года возглавляла Наталья Копаева. Потом, начальником главного управления образования стал Валерий Шварцкопп. По словам Анатолия Локтя, Валерий Шварцкопп в ранге заместителя мэра должен был отвечать и за социальное направление. Потом управление переформировали. А в январе 2017 года на сайте Госслужбы появилась вакансия начальника департамента образования мэрии Новосибирска с зарплатой в 100−105,9 тыс. рублей.

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Напомним, Наталья Копаева была уволена после нескольких несчастных случаев в новосибирских детских садах. Так, в октябре 2015 года три пятилетние девочки отравились «спайсом» во время прогулки в детском саду. Девочки были госпитализированы и после лечения отправлены домой. А в начале декабря на утренней прогулке в детском саду погибла четырехлетняя девочка. Ребенок засунул голову между лесенками игровой горки и задохнулся. После чего общественность Новосибирска потребовала уволить Копаеву. Новосибирцы посчитали, что в обоих случаях причиной трагедии стало «пренебрежение персоналом своими прямыми должностными полномочиями».