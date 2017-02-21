Барнаул, 21 февраля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Коммунальное ЧП произошло накануне ночью, 20 февраля, в Камне-на-Оби: кровля двухэтажного дома по ул. К. Маркса, 112-в не выдержала снежной массы и обвалилась. Как сообщают «Каменске известия», толщина снежного покрова составила 1 метр, а площадь обрушения — около 150 квадратных метров.

Каменские известия Обрушение кровли двухэтажного дома по ул. К. Маркса, 112-в Камне-на-Оби

Каменские известия Обрушение кровли двухэтажного дома по ул. К. Маркса, 112-в Камне-на-Оби

Как пояснила помощник Каменского Межрайонного прокурора Лариса Андреева, год постройки дома, где обрушилась крыша, установить не удалось, но после ремонта он был введен в эксплуатацию в 2008 году. Капитальный ремонт самой крыши планировался не ранее 2038−2040 годов. «Собственниками помещений указанного многоквартирного дома на общем собрании не выбран способ управления домом. Администрацией Каменского района конкурс по отбору управляющей организации не проводился», — отметила помощник прокурора.

Каменские известия Обрушение кровли двухэтажного дома по ул. К. Маркса, 112-в Камне-на-Оби

По факту выявленных нарушений Каменской межрайонной прокуратурой главе Каменского района Федору Найдену внесено представление. Тот, в свою очередь, заявил о готовности восстановить разрушенную кровлю.

«Будем восстанавливать крышу. Потому что в этом доме проживает два участника войны, ветераны. Поэтому нам деваться некуда. Жителей мы не оставим в беде. Но будем с жителями этого дома работать, чтобы все-таки они работали с управляющей компанией», — эти слова главы цитируют «Вести-Алтай».

Каменские известия Обрушение кровли двухэтажного дома по ул. К. Маркса, 112-в Камне-на-Оби

В настоящее время, по данным «КИ», проводится обследование крыши для установления стоимости восстановительных работ, после этого с собственниками квартир будет решаться вопрос об источнике их финансирования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, случай с обрушением кровли в конце 2016 года происходил и в Барнауле. Потолочные нового ТЦ «Галактика» не выдержали снега, которого оказалось в избытке этой зимой. В итоге снежная масса оказалась прямо в торговом зале гипермаркета «Ашан».

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Созданная чиновниками рабочая группа пришла к выводу о необходимости проведения государственной экспертизы проекта торгового центра и приостановки строительства его второй очереди. Одновременно с этим проверки прошли в других общественно значимых зданиях.

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Накануне, 20 февраля, погода тоже «проверила на прочность» архитектурные конструкции другого барнаульского торгового центра — «Волна». По данным очевидцев, сход снега с «волны» только по счастливой случайности не задел никого из покупателей или автомобилей.