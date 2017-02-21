Брюссель, 21 февраля, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил 20 февраля, что НАТО не является устаревшей организацией, сообщает Anadolu.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Данное заявление Туск сделал на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Брюсселе.

«Мы должны также согласиться с одной вещью: НАТО не является устаревшей организацией, точно также не являются устаревшими ценности, лежащие в основе альянса. Давайте обсуждать все возможные вопросы, но только так, чтобы они укрепляли наше сотрудничество, а не ослабляли его», — подчеркнул Туск.

По словам председателя Евросовета, ЕС всегда рассчитывали на США, на их поддержку единства ЕС.

«Сегодня я услышал слова, которые обнадеживают, слова которые объясняют подход новой администрации США», — добавил Туск.

Напомним, президент США Дональд Трамп не раз критически высказывался в сторону НАТО, называл организацию устаревшей, а также призывал страны, входящие в блок, увеличить финансирование альянса.