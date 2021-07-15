Оренбург, 21 февраля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В системе здравоохранения Оренбургской области наиболее острой глава является проблема сельских ФАПов. Как отметил губернатор Юрий Берг на заседании областного Общественно-политического совета, многие фельдшерско-акушерские пункты муниципалитеты передали далеко не в лучшем виде. В качестве типичных замечаний озвучены несоответствие санитарным нормам; ветхость и даже явная аварийность зданий, отсутствие централизованного водоснабжения, горячей воды, канализации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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«В рамках государственной программы, направленной на развитие села, мы строим модульные ФАПы. В селах Кульчумово Саракташского района и Рассыпное Илекского района ФАПы сданы в 2015 году, в 2016 году начато строительство 15 ФАПов, со сдачей в этом (2017) году, еще 18 будут построены до 2020 года. Плюс в каждой территории области подготовлены программы модернизации действующих ФАПов. За счет различных источников их предстоит привести в нормативное состояние уже в этом году», — подчеркнул губернатор.

Напомним, в селе Кульчумово строительство ФАПа обошлось в 4,4 млн рублей, в мебель и оборудование — в 990 тысяч рублей. Денежные средства выделялись из областного бюджета. Общая площадь помещения составляет 80 квадратных метров. К ФАПу подведены инженерные сети, работает газовая котельная. ФАП состоит из кабинета приема, прививочной-процедурной, помещения для хранения лекарств, смотровой, кабинета патронажной сестры, комнаты ожидания и других помещений.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017гг. и на период до 2020 г.» в течение 2015−2020 гг. запланировано строительство 94 ФАПов современной модульной конструкции.