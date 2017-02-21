Краснодар, 21 февраля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. У жителей одного из проблемных районов Краснодара — микрорайона «Музыкальный» — появилась надежда на то, что их проблемы, которые копились не один месяц, будут, хотя бы частично, решены. Изучать вопрос так сказать «на месте» буду чиновники мэрии. По поручению главы города Евгения Первышова, выездные заседания по всем актуальным темам и вопросам здесь проведут заместители мэра кубанской столицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации 21 февраля.

Change.org Микрорайон «Музыкальный» после дождя

Микрорайон будет разбит на сектора, и за каждым будет назначен ответственный вице-мэр. Выездной прием состоится в один день.

Как заверил глава города, главные проблемы «Музыкального» микрорайона властям прекрасно известны, но важно предметно пообщаться с его жителями, еще раз «сверить позиции», расставить приоритеты в предстоящей работе по приведению в порядок этого жилого района. В частности, Первышов подчеркнул, что в настоящее время прорабатываются вопросы по поводу ремонта дорог в «Музыкальном» микрорайоне в весенний период. Как только позволит погода, предстоит привести их в порядок.

Однако дороги — далеко не единственная проблема микрорайона. В нем есть абсолютно все градостроительные проблемы, какие только существуют, начиная с самовольного возведения многоэтажек и заканчивая регулярными подтоплениями даже после небольшого дождя из-за отсутствия ливневок. Депутаты Заксобрания Кубани, которые в ноябре прошлого года обсуждали вопрос благоустройства «Музыкального», назвали эту территорию настоящими «фавелами» — бразильскими трущобами. Сами же горожане называют этот микрорайон краснодарским «Шанхаем».

На сегодня здесь в 120 домах проживают 15 тысяч человек. Кроме отсутствующих ливневок, есть серьезные проблемы с водопроводом, отоплением, электро-и-газоснабжением. Нет асфальтового покрытия. Далеко не каждый дом подключен к канализации, вместо этого в многоэтажках используются септики, что является нарушением санитарных норм. Попадание такого объема стоков в грунтовые воды может грозить городу серьезными экологическими проблемами.

Ни один из домов не построен на законных основаниях и не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом владельцам квадратных метров в домах-нелегалах удалось узаконить через суд право собственности на квартиры. Изначально же многоэтажки возведены на землях под малоэтажную индивидуальную застройку. В соответствии с этим выдавались и технические условия для подключения к электросетям. Как результат, сейчас не хватает мощностей, чтобы обеспечить качественное энергоснабжение каждого дома: жители микрорайона жалуются на низкое напряжение в сети и постоянные отключения из-за аварий и перегрузок на линиях.

Парламентарии в ходе заседания предложили подключить к работе правоохранительные органы, прокуратуру. Также депутаты высказались за немедленное прекращение застройки прилегающих к «Музыкальному» участков и внимательную проверку того, что и на каких основаниях там строят.

«Безнадзорность строительства — первопричина той ситуации, которую мы наблюдаем в микрорайоне «Музыкальный», — отметил депутат Заксобрания Владимир Чепель.

Напомним, 15 февраля в микрорайоне «Музыкальный» на улице имени Прокофьева, 3 вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Погиб один человек, полностью выгорело 25 квартир, еще почти столько же пострадали. Более 200 человек тока не могут вернуться в свои квартиры и вынуждены жить во временном жилье, предоставленном властями. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что ответственность за произошедшее должен нести застройщик и судья, который узаконил шестиэтажный дом, оказавшийся самостроем.