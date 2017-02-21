Москва, 21 февраля, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Brent, наконец, набралась сил и пробила сопротивление 56,00 долл./баррель, коснувшись недельного максимума на уровне 56,65. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, поддержку активу оказали известия о том, что мировые хедж фонды продолжают наращивать позиции на покупку нефти.

Schmucki Нефть

«Данные комиссии по срочной биржевой торговле за вторую неделю февраля отметили новый рекорд: число чистых длинных позиций выросло на 8,6%. Все дело в ОПЕК, которая сокращает объемы добычи даже быстрее, чем многие ожидали. В ближайшие дни внимание инвесторов будет приковано к данным по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США», — отметила Афанасьева.

«Сегодня, 21 февраля, выйдет отчет от Американского института нефти (API), а 22 февраля — от Минэнерго США. Оба отчета, в случае сокращения показателя резервов, могут стимулировать пробой отметки 56,60 долл./баррель и отправить Brent в район 57,20 долл./баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть 21 февраля показывают небольшую разнонаправленную динамику, весомых новостей для рынка сырья пока нет. Нефть Brent поднялась в цене до $56,18 за баррель, а марка нефти WTI подорожала до $53,69 за баррель. Причиной позитивной динамики стали данные о том, что Саудовская Аравия продолжила сокращать нефтедобычу.