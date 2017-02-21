Лондон, 21 февраля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В Лондоне арестовали группу подростков, которые планировали стать членами террористической организации. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на полицию города.

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«Во вторник (21 февраля) были проведены обыски по 4-м адресам в британской столице, — говорится в сообщении. — В результате были арестованы пятеро подростков (от 15 до 19 лет)».

Сотрудники правоохранительных органов не сообщили, к какой именно группировке собирались примкнуть молодые люди.

По данным местных СМИ, подростки хотели в ближайшее время покинуть страну, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.