Москва, 21 февраля, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Власти Москвы приняли решение ограничить продажу алкогольных напитков в местах проведения массовых мероприятий в праздничный день 23 февраля. Об этом 21 февраля сообщается на официальном портале столичной мэрии.

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Под ограничение попадают крепкие спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и пиво в любой ёмкости. Кроме того, запрет коснется и прохладительных напитков в стеклянной таре.

Указанную продукцию нельзя будет продавать в местах, предусмотренных для массовых гуляний, а также в близлежащих магазинах.

Как пояснил глава Департамента региональной безопасности Владимир Черников, ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма и профилактики противоправных действий.

В мэрии напоминают, что в 2017 году День защитника Отечества приходится на четверг, 23 февраля, при этом следующий день, пятница, также будет выходным. В рамках праздничной программы в парке «Сокольники» пройдёт конкурс «Battle-сани», а в Парке Горького — квест «Тайны военного городка» и экскурсия «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943−1948 годов».

Вечером москвичи и гости города увидят салют. Для него предусмотрены 16 площадок, в том числе на Поклонной горе и Воробьёвых горах. Шоу начнется в 21:00, в течение 10 минут ожидается 10 тыс. выстрелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничение на продажу спиртных напитков действовало в Москве и в новогодние праздники. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января и во все дни рождественских каникул в столице было запрещено продавать алкоголь в местах проведения массовых мероприятий.