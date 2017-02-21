Петропавловск-Камчатский, 21 февраля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В микрорайонах Петропавловска-Камчатского исчезло уличное освещение. Причем в некоторых местах есть пешеходные переходы, по этим дорогам дети ходят в школу, родители ведут малышей в садик, но из-за темноты ходить там довольно опасно, так как водители машин ограничены в видимости. Как удалось узнать корреспонденту ИА REGNUM, все дело в долге, возникшем у администрации города из-за вовремя не заключенных с энергетиками долгов.

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Директор Управления дорожного хозяйства Александр Здановский заявил, что проблема в том, что «Энергосбыт» не предоставил перечень объектов энергопотребления с указанием точек учета и цену контракта, необходимые для заключения договора на обслуживание линий освещения. При этом, по заверению чиновника, возникли проблемы с сайтом госзакупок. Кроме того, Здановский утверждает, что чиновники пытались договориться с энергетиками и обещали все оплатить, но те не пошли на уступки и обесточили несколько линий уличного освещения.

В ответ на это пресс-секретарь Камчатскэнерго Елена Симаева заявила: «Печально, когда наделенный властью и полномочиями начальник целого управления, отвечающего за дорожную инфраструктуру, изображает школьника, разбившего окно в кабинете математики, стоя перед учительницей, размазывая по щекам слезы и сопли, пытается прикрыть свою вину, обвиняя всех вокруг в собственном проступке».

Пресс-секретарь отметила, что все необходимые документы филиал «Энергосбыт» предоставил в МКУ «Управление дорожного хозяйства» с перечнем всех городских объектов еще 10 января 2017 года, а линии наружного освещения были обесточены не из-за отсутствия документов, а из-за долга в 3 миллиона рублей.

А пока чиновники и энергетики ищут виноватого, страдают простые люди, оставшиеся без уличного освещения.