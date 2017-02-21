Москва, 21 февраля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Российская валюта на этой неделе особых сюрпризов преподнести не должна, считает аналитик eToro Михаил Мащенко. 20 февраля был выходной на американских площадках, 23 и 24 февраля — выходные дни в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Первую половину недели рубль будут поддерживать экспортеры. 27 февраля начинается налоговый период, в рамках которого российским сырьевым компаниям понадобится 368 млрд рублей. Говорить о развороте национальной валюты все еще преждевременно, а благодаря покупкам экспортеров инструмент может немного прибавить в цене. Однако, в отсутствии нового позитива ситуация может измениться уже в начале марта.

Вторую половину неделю активность будут проявлять иностранцы, которые вполне могут закрыть часть рублевых позиций на фоне приближающегося марта, в котором ЦБ потребуется привлечь $15,8 млрд для выплаты внешних долгов», — пояснил Мащенко.

«Добавить негатива могут как новые вербальные интервенции чиновников, которые, по всей видимости, решили всерьез девальвировать валюту и перешли к агрессивным действиям, так и планы Ирана пробурить 500 новых скважин и довести объемы добычи до 4 млн баррелей в сутки уже в апреле 2017 года. Таким образом, не исключено, что в ближайшее время пара доллар/рубль попытается уйти выше 59», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, рубль 20 февраля укрепился в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоил 61,60 руб. (-0,5%). Официальные курсы Центробанка РФ на 21 февраля составляют 58,09 руб. за американскую валюту и 61,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 46 и 25 копеек соответственно.