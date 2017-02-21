Якутск, 21 февраля, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Статистика импорта медикаментов в Россию не соотносится с заявлениями правительства об успехах импортозамещения, констатирует депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов.

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«Или мы в целом стали потреблять больше лекарств (что вряд ли), или отчеты о росте производства внутри РФ оказываются приукрашенными, назовём это так», — пояснил в своём блоге парламентарий.

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По мнению Федота Тумусова, с импортозамещением происходит что-то не то. «Объём импорта готовых лекарств в Россию в январе 2017 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,8 миллиарда рублей», — приводит депутат данные аналитической компании RNC Pharma. И это несмотря на законодательные меры, которые принимает федеральный парламент.

«Иными словами, Россия стала покупать больше зарубежных лекарств. Здесь речь идет о «таблетках в упаковках», а ввоз нерасфасованных лекарств увеличился и вовсе на 90%. Конечно, с одной стороны, укрепляется рубль. Но с другой, такое увеличение закупок означает одну очевидную вещь: российские производители не справляются с поставками на рынок необходимых лекарств. Во-первых, нет нужных объемов. Во-вторых, нет нужных цен», — считает Федот Тумусов.

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Он сравнивает ситуацию с поставками продовольствия, отмечая, что с тех пор, как в Россию запретили ввоз сыра, появилось много небольших фермерских хозяйств, которые делают сыр.

«Но его, во-первых, мало, во-вторых, он дорогой. С сыром вариантов нет: или такой, или никакой. Но с лекарствами варианты есть, и поставщики просто удовлетворяют спрос, чтобы мы не остались без лекарств в принципе», — комментирует депутат. Он намерен попытаться понять, что мешает отечественной фармотрасли быть конкурентоспособной.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что из всех отраслей российской промышленности фарминдустрия заметно вырвалась вперёд и сегодня она показывает один из самых высоких темпов роста. По данным чиновника, рост за 9 месяцев прошлого года составил 20%.

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