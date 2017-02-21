Оренбург, 21 февраля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. «Глава Минсельхоза России Александр Ткачев увидел большой потенциал в развитии АПК Оренбуржья. Именно после встречи с губернатором Юрием Бергом министр поставил задачу профильным ведомствам оказывать максимальную поддержку Оренбургской области в этой сфере», — отметил директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов в ходе областного совещания «Состояние и перспективы развития отрасли животноводства Оренбургской области», которое прошло 20 февраля в Октябрьском районе Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном профильном министерстве.

Паулюс Поттер. Отдыхающее стадо. 1652

В свою очередь министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов подчеркнул, что губернатором поставлена задача перед региональным Минсельхозом — сделать 2017 год прорывным в развитии животноводческой отрасли.

В Приволжском Федеральном округе по объемам производства скота и птицы в живом весе на убой область занимает шестое место, после Башкирии, Татарии, Мордовия, Марий Эл и Пензенской области; по производству молока — третье место, уступая Башкирии и Татарии, и по производству яиц — седьмое место.

По поголовью крупного рогатого скота в Приволжском Федеральном округе Оренбуржье на третьем месте, уступая Башкирии (численность крупного рогатого скота 1031 тыс. голов, в том числе 435,9 коров) и Татарии (соответственно 1030,5 и 362,7 тыс. голов). По численности свиней — пятое место, овец и коз — четвертое место в ПФО.

По состоянию на 1 января 2017 года в Оренбургской области насчитывается 575,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров 245,6 тысячи; свиней — 289,6 тыс. голов; овец и коз — 330,6 тыс. голов.

В то же время, как отметил министр, стабилизировалось положение с поголовьем в свиноводстве, овцеводстве и козоводстве. Так, поголовье свиней по состоянию на начало составило 289,6 тыс. голов (101,9% к 2011 году), овец и коз — 330,6 тыс. голов (118%).

Свиноводство и птицеводство в области развиваются на крупных современных комплексах. Поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях выросло до 153,8 тыс. голов, птицы до 5,9 млн голов.