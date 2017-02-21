Москва, 21 февраля, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Закон о приоритете натурального возмещения в ОСАГО не будет отложен до начала 2018 года. Об этом, как передает ТАСС, говорится в новой версии поправок в соответствующий закон.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОСАГО

«Закон (…) вступит в силу не с 1 января 2018 г, как предполагалось ранее, а в течение 30 дней со дня опубликования, и будет действовать для договоров ОСАГО, заключенных после вступления закона в силу», — говорится в сообщении.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ориентировочно закон может начать действовать уже 1 мая текущего года.

«Поправки ко второму чтению закона комитет будет обсуждать 21 февраля, и если депутаты их одобрят, то уже 22 февраля документ может пройти второе чтение, а 22 марта — рассмотрение Советом Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее датой начала реформы ОСАГО назывался первый день марта 2017 г. Затем, дату сдвинули на 1 января 2018 года.