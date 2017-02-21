Москва, 21 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 февраля завершились ростом. По итогам дня стоимость нефти сорта Brent выросла на 0,55%, до $56,11. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти продолжает оказывать положительное влияние на нефтяной рынок, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

drpepperscott230 Добыча нефти

Сегодня, 21 февраля, баррель Brent стоит $56,25 (+0,24%). Нефтетрейдеры держат путь к уровню $56,85. В случае неудачной попытки закрепиться выше указанного уровня цена на нефть вернётся в район $54,83.

Из-за праздника в США (День президентов) отчёты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США сдвинулись на 22 и 23 февраля.

Из-за увеличения запасов нефти в США цена находится в боковом тренде с начала года. Технически рынок готов к повышению цен до $59,60. Если запасы нефти и нефтяные буровые установки в США будут еженедельно увеличиваться, из зоны $59,60 — $60,00 последует закрытие длинных позиций и падение цен на нефть. На сегодня цель — $56.85.