Якутск, 21 февраля, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Стремление увеличить явку на президентских выборах в 2018 году может быть чревато усилением использования административного ресурса и увеличением расходов на проведение голосования. Такого мнения придерживается политолог из Якутии Андрей Данилов. Свою точку зрения он высказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обсуждаемые в администрации президента меры по привлечению избирателей на предстоящие выборы главы государства.

Rama Выборы

Читайте также: Высокую явку на выборах президента РФ в 2018 году может сделать молодёжь

Эксперт увидел в таком стремлении, в первую очередь, неуверенность в рейтинге действующего президента, который, скорее всего, будет баллотироваться на новый срок.

«Если хотят увеличить явку на президентские выборы, то, скорее всего, в администрации считают, что рейтинг Владимира Путина не так, наверное, высок. На фоне экономического кризиса и прочих не решённых за период его президентства проблем, возможно, это попытка набрать дополнительные голоса за счёт увеличения количества явившихся на избирательные пункты, — предположил эксперт. — Действительно, идея хорошая, чтобы каждый человек как можно активнее участвовал в политической жизни страны. Но, как показывает практика, даже в странах с высоким уровнем демократии на выборы ходят не более 50%, где-то даже до 30% не дотягивает».

Политолог напоминает, что в некоторых европейских странах в целях повышения явки предпринимались даже попытки вводить дополнительные штрафы или освобождать граждан от налогов в зависимости то того, ходил человек на выборы или нет.

«Я думаю, если введут такой налог или освобождение, то люди буду ходить гораздо больше, но будут ли голосовать за инициаторов? Хотя в принципе это могло бы быть эффективным. Средний транспортный налог по России от 1000−2000 рублей, и если проголосовавших автолюбителей освободить от налогов в выборный год, это положительно скажется на явке», — отметил эксперт.

Самой естественной и действенной мерой по увеличению явки он считает повышение веры людей в значимость своих голосов.

«Чтобы поднять явку, нужно дать понять избирателям, что, во-первых, есть альтернатива, а во-вторых, что их голос действительно на что-то повлияет. И я думаю, что если действительно власть на такое решится, то люди пойдут голосовать с большим удовольствием. А пока очень большая апатия у людей, они не верят в эффективность своих голосов», — констатировал Андрей Данилов.

По его мнению, когда люди участвуют в федеральном голосовании, они думают, что за них всё уже решено. Не способствуют росту активности и бессменные кандидаты в президенты — главы четырёх партий и какой-нибудь оппозиционер — если его допустят, подчеркнул также политолог. Он считает, что уровень доверия к стандартному набору претендентов в главы государства в последнее время резко упал, в том числе в Якутии.

Читайте также: Опыт Северного Кавказа поможет повысить явку на выборах президента РФ?

«Явка у нас снижается, как и по всей России, но всё равно держится довольно-таки стабильно и на более высоком уровне, так как в глухой якутской деревне выборы — это, по идее, событие. Но сейчас тенденция последних лет — более охотное голосование на муниципальных выборах. Людям сейчас гораздо важнее определиться с тем, как они будут жить именно в своём округе», — говорит эксперт.

С этой точки зрения, возможно, положительно на явке президентских выборов отразиться голосование за депутатов Госсобрания республики, которое, скорее всего, будет проходить в тот же день, отмечает также Андрей Данилов.

В эффективность предложенных администрации президента инициатив по увеличению явки он не верит. «Что касается увеличения количества избирательных участков, то власть действует нелогично. Сначала хочет уменьшить расходы на выборы, сделав единый день голосования, старается объединять выборы региональные, муниципальные и федеральные. А теперь резко собирается расходы увеличить. То есть если в Якутии порядка 800 избирательных участков, то их будет 1600? 3200 флагов (России и республики) и экземпляров листов с кандидатами — это уже мелочи, не считая урн, запасов бюллетеней и прочего».

Идея создать компьютерную игру, которая будет начинаться на избирательном участке, тоже, как предполагает Андрей Данилов, может обойтись недёшево.

«Если популярную игру брать, то выборы тогда обойдутся гораздо дороже. Аккаунт стоит порядка тысячи рублей, и на каждого нужно будет тратить такую сумму, чтобы он пошёл и смог активировать игру через интернет».

Политолог вспоминает, что раньше избирателей завлекали на участки подарками. «Потом это отменили, а теперь снова хотят вернуться к практике подкупа, только уже более дорогостоящего? Другой момент — ещё неизвестно, за кого эта молодёжь проголосует», — также рассуждает эксперт, предполагая, что такая мера запросто может повысить количество испорченных бюллетеней.

Ещё одно опасение политолога — усиление в регионах использования админресурса: «Заставь дурака молится — он себе лоб разобьёт. То же самое можно сказать и об административном ресурсе с явкой. Чего только не будут применять — отправлять автобусы, постараются организовать привлечение избирателей через районные управы и бюджетные учреждения».

Учитывая, что в деревнях республики живёт человек по 700−800 в среднем, там нагонять явку может даже специально обученный человек из сельской администрации, обзванивая жителей, также предполагает Андрей Данилов. Он вспоминает выборы 2011−2012 года, когда в республике был слух, что люди, облечённые властью (депутаты, министры), ездили по населённым пунктам и говорили: «Если вы не проголосуете, мы вам не выделим денег на больницу/школу/детский сад, а если проголосуете хорошо — ещё и миллион на эти цели добавим».

Андрей Данилов полагает, что последствием упрощения процедуры голосования по месту пребывания граждан может стать повторное участие в выборах одного и того же человека, что, в принципе, возможно даже в существующих условиях: при наличии нескольких регистраций, житель России вполне может проголосовать не только по месту основной, но и временной прописки, констатировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах президента РФ 4 марта 2012 года в Якутии явка избирателей составила 74,56%, в 2008 году — 75,15%. За Владимира Путина в 2012 году отдали голоса 69,46% якутян, в 2004 — 69,76%, за Дмитрия Медведева в 2008 году — 67,78%. В целом по России явка на президентские выборы в 2012 году составляла 65,34%.

Напомним, по сведениям газеты «Коммерсант», в администрации президента активно обсуждают сразу несколько мер, которые бы помогли повысить явку избирателей на грядущих президентских выборах в 2018 году. В их числе возможность упростить процедуру голосования по месту пребывания избирателей, увеличение вдвое количества избирательных участков и привлечение молодёжи с помощь, например, компьютерной игры, которая будет начинаться на избирательном участке.