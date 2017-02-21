Москва, 21 февраля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Рубль 20 февраля завершил торги ростом. Он укрепился к иностранным валютам на фоне изменения прогноза по рейтингу России от Moody’s, повышения нефтяных котировок и налогового периода в РФ, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. К закрытию торгов курс доллара снизился до 57,95 руб., курс евро — 61,52 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Эффект от вербальных заявлений представителей правительства сошёл на нет. Нужна новая серия высказываний о нанесении ущерба экономике России сильным рублём, иначе он продолжит ралли в рамках высокодоходной стратегии кэрри-трейд, которую используют зарубежные инвесторы.

Сегодня, 21 февраля, баррель Brent стоит $56,25 (+0,24%). Нефтетрейдеры держат путь к уровню $56,85. В случае неудачной попытки закрепиться выше указанного уровня цена на нефть вернётся в район $54,83.

Пик налоговых платежей придется на 27−28 февраля (акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль). После коррекции валют экспортеры захотят конвертировать валюту по высокому курсу. В связи с этим рубль будет получать поддержку до конца недели. При росте цен на нефть до $56,85 курс доллара снизится до 57,55 руб., курс евро — до 60,95 руб. 21 февраля курс рубля от снижения сдержат аукционы Минфина РФ.