Ярославль, 21 февраля, 2017, 08:16 — ИА Регнум. С 2017 по 2021 год Газпром планирует инвестировать в Ярославскую область около 2 млрд рублей, построив на территории региона более 550 км новых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Сергей Скорняков и Виталий Ткаченко

Планы были оглашены на рабочей встрече заместителя председателя Правительства области Виталия Ткаченко и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергея Скорнякова. Стороны обсудили основные этапы программы, ее сроки и условия.

Руководство региона берет на себя обязательства по проектированию и строительству газораспределительных сетей и котельных, работающих на этом виде топлива там, где раньше его не было.

Сторонам удалось договориться о реструктуризации накопившегося за потребленный газ долга. На сегодняшний день он составляет более 6,5 млрд рублей. Составлен и утвержден график погашения задолженности. Сергей Скорняков подтвердил готовность компании возобновить инвестиционную деятельность на территории Ярославской области. Программа газификации региона на 2017−2021 годы утверждена и вступает в стадию практической реализации.

«Я подтверждаю готовность «Газпрома» инвестировать в Ярославскую область. Передо мной программа газификации региона. Уже в этом году завершится разработка проектно-сметной документации и начнутся строительно-монтажные работы в двух районах — Переславском и Ростовском. В Переславском районе межпоселковый газопровод от Первушино протянется к селу Купанское. Общая протяженность сети составит почти 35 километров. В Ростовском районе от Семибратово голубое топливо пойдет к деревням Татищев Погост и Марково», — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергей Скорняков.

В этом году планируется завершить проектирование по ряду объектов в Ростовском, Рыбинском и Ярославском районах. Строительно-монтажные работы на них должны начаться в 2018 году.

Со стороны региональных властей выполнена проектно-сметная документация на строительство газораспределительных сетей в селе Татищев Погост и Марково в Ростовском районе. Есть документы на модернизацию котельных. В текущем году планируется провести проектирование газораспределительных сетей в шести населенных пунктах Рыбинского и Мышкинского районов, а также модульных котельных в селах Курба, Иванищево и Купанское Ярославского района. На эти цели будет направлено порядка 12 млн рублей.

В дальнейшем сети планируется проложить в Любимском районе по маршруту Любим-Семендяево-Закобякино-Разбугино. В Большесельском районе — Чебоково-Шельшедом-Варегово. В Первомайском районе — Коза-Игнатцево-Семеновское-Всехсвятцево. В Даниловском районе — Спас-Горинское-Шаготь. В Переславском районе — Рязанцево-Елизарово-Горки с отводом на поселок Дубки. В Ростовском районе запланировано строительство сетей от Петровска до деревень Перово и Захарово.

Кроме того, планируется газифицировать Брейтовский район. Правда, пока сроки этого не называются. Как сообщало ранее ИА REGNUM, это единственный район, в котором газа нет вообще. Местные жители неоднократно поднимали эту проблему.

Согласно программе, в Брейтовском районе планируется построить около 160 километров сетей. Газопровод пойдет от Брейтово через Прозорово на село Сутка. А также на Горелово-Водяники-Дубец и на село Покровское до деревни Ульяниха.

В завершение встречи было отмечено, что объем инвестиций будет напрямую зависеть от выполнения Правительством области своих обязательств в части соблюдения плана по реструктуризации задолженности. Региональные власти планируют обеспечить 100% текущие платежи потребителей газа и погашение 20% долга в течение 5 лет.

«Мы понимаем всю меру ответственности и сделаем все от нас зависящее, чтобы выполнить обязательства по погашению долга. Ключ к исполнению данной программы в наших руках. Если мы будем исправно платить, то она станет лишь этапом в процессе газификации области. И мы сможем рассчитывать на увеличение инвестиций», — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.