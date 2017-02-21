Москва, 21 февраля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Сбербанк может перестать быть единственной организацией, через которую происходит выплата военных пенсий. Соответствующее предложение внесли представители крупных российских банков, инициативу поддержал Минфин РФ, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Российские банки выступили с предложением создать список тех, кто может выплачивать военные пенсии. Поддержавший инициативу Минфин предлагает проводить отбор кредитных организаций, согласуясь с принципом, который уже действует при размещении в депозиты бюджетных средств. Основным критерием является нахождение банка под прямым или косвенным контролем государства или Банка России.

Издание отмечает, что лиц, которым выплачиваются военные пенсии, сейчас порядка двух-трёх миллионов. Источники, на которые ссылается издание, утверждают, что в декабре в правительство было направлено соответствующее письмо, подписанное таким банками как ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

«Речь идет о банковском обслуживании при осуществлении выплат военным пенсионерам и членам их семей. С такими клиентами банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка»,— сказал он.

По словам другого источника, премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал распоряжение Минфину изучить эту инициативу. Утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов назвал предложение целесообразным.

Стоит отметить, что согласно части 1 статьи 56 ФЗ-4468−1 о пенсионном обеспечении военных, пенсии выплачиваются по месту жительства пенсионеров в пределах России пенсионными органами через филиалы Сбербанка.