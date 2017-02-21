Сбербанк могут лишить монополии на выплату военных пенсий — СМИ
Москва, 21 февраля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Сбербанк может перестать быть единственной организацией, через которую происходит выплата военных пенсий. Соответствующее предложение внесли представители крупных российских банков, инициативу поддержал Минфин РФ, пишет газета «Коммерсантъ».
Российские банки выступили с предложением создать список тех, кто может выплачивать военные пенсии. Поддержавший инициативу Минфин предлагает проводить отбор кредитных организаций, согласуясь с принципом, который уже действует при размещении в депозиты бюджетных средств. Основным критерием является нахождение банка под прямым или косвенным контролем государства или Банка России.
Издание отмечает, что лиц, которым выплачиваются военные пенсии, сейчас порядка двух-трёх миллионов. Источники, на которые ссылается издание, утверждают, что в декабре в правительство было направлено соответствующее письмо, подписанное таким банками как ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.
«Речь идет о банковском обслуживании при осуществлении выплат военным пенсионерам и членам их семей. С такими клиентами банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка»,— сказал он.
По словам другого источника, премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал распоряжение Минфину изучить эту инициативу. Утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов назвал предложение целесообразным.
Стоит отметить, что согласно части 1 статьи 56 ФЗ-4468−1 о пенсионном обеспечении военных, пенсии выплачиваются по месту жительства пенсионеров в пределах России пенсионными органами через филиалы Сбербанка.