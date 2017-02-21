Багдад, 21 февраля, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Багдад с неофициальным визитом, сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

Preusspodcast.com Джеймс Мэттис

Визит Мэттиса в Ирак является первым с момента его вступления в должность месяц назад.

«Мэттис прибыл в Багдад из Объединенных Арабских Эмиратов», — подтвердило министерство обороны Ирака. «Он провел встречу с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, а также с главой оборонного ведомства Ирфаном аль-Хаяли», — передает источник.

Источник также добавил, что Мэттис планирует обсудить несколько вопросов с официальными лицами Ирака, в числе которых борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «новый план США по ликвидации террористических группировок».

Как долго планирует министр обороны находиться с визитом в стране, не уточняется.

Напомним, Джеймс Мэттис прибыл в Ирак в момент, когда началась операция по освобождению западного Мосула, последнего крупного оплота террористов в государстве. Восточная часть города уже освобождена, и в нее возвращаются мирные граждане.