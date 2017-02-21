Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2017, 07:51 — ИА Регнум. В США одиннадцать пассажиров смогли попасть на борт самолета без проверки из-за сбоя в системе безопасности в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC News.

Alex Ranaldi Вылет

По данным представителей аэропорта, ни один из 11 пассажиров, находившихся на пункте досмотра во время сбоя, не были проверены. Предположительно, они прошли на международный рейс.

Куда они летели — не уточняется. Инцидент произошел в пятом терминале, где возле металлодетектера не было ни одного сотрудника охраны.

В течение двух часов полиции ничего сообщено не было. Власти ведут расследование происшествия.

Угрозы для безопасности оно не представляет, уверяет руководство аэропорта.