Петропавловск-Камчатский, 21 февраля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. На выборах президента России на Камчатке всегда была высокая явка, которая, по крайней мере, в последние две кампании превышала 55% от общего числа имеющих право голоса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме края. По мнению политолога, для увеличения явки на выборах президента в 2018 году большое внимание следует уделить молодежи.

James Cridland Явка

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Там отметили, что в марте 2008 года на участки пришли почти 56% избирателей, а через четыре года — почти 57%. При этом в сентябре 2016 года, когда были выборы в Госдуму и Законодательное собрание края, на участки пришли не более 40% избирателей.

«Данные избиркома показывают, что жители Камчатки всегда ответственно относились к выборам президента. К тому же они проходят весной, когда нет дач, огородов и большинство избирателей не находится в отпуске, чего нельзя сказать об осенних выборах», — говорит политолог Андрей Веськин.

По его словам, если власти нужна большая явка на выборы, то, конечно, нужно обратить большое внимание на молодежь.

«Кто сейчас меньше всего интересуется политикой? Конечно, молодые люди. При этом появляются различные политические движения, которые уделяют молодежи много внимания. Вот и надо пропагандировать молодежь за участие в выборах», — считает собеседник агентства.

Ряд российских СМИ сообщил о том, что в Кремле специалисты управления внутренней политики с помощью различных экспертов ищут пути повышения явки населения на выборы президента, которые предстоят в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующий кафедрой журналистики ДВФУ, кандидат политических наук Виктор Бурлаков для увеличения явки на выборах президента рФ в 2018 году призвал обратиться к опыту Северо-Кавказского федерального округа.