Лондон, 21 февраля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал», переигравший клуб «Саттон Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии, просто сделал свою работу. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил главный тренер лондонской команды Арсен Венгер.

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«Мы сделали свою работу, — говорит наставник. — Но на таком газоне футбол сильно отличается от того, к которому мы привыкли. Матч получился совсем непростым».

По мнению Венгера, футболисты «Саттона» играли против «канониров» очень умело и организованно, с огромным желанием.

«Если бы мы не были готовы морально к такой игре, то не справились бы сегодня, но мы поработали», — сказал тренер лондонской команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля «Саттон Юнайтед» на своем поле уступил «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча, прошедшая 20 февраля на стадионе «Броут Спортс Граунд», завершилась со счетом 0:2.

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