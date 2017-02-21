Стокгольм, 21 февраля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Массовые беспорядки с участием мигрантов зафиксированы вечером 20 февраля в округе Ринкебю шведской столицы. Протестная активность сопровождалась выпадами в сторону полиции: мигранты кидали в правоохранителей камни, передаёт телеканал SVT.

Камни

Беспорядки начались после попытки сотрудников полиции задержать на улице человека, который находится в розыске. Во время операции по задержанию стражей порядка начали забрасывать камнями, причём один крупный «снаряд» попал в полицейского.

Правоохранители сделали предупредительные выстрелы. При этом они доставили задержанного в отделение.

Спустя два часа, в ночное время в другой части Стокгольма вспыхнули беспорядки. Участники протестов — порядка 10−12 человек — подожгли несколько автомобилей.

Комментируя сложившееся положение, пресс-секретарь полиции Стокгольма Ларс Бюстрём заявил, что участники акции сменяли друг друга: одни исчезали, вместо них подходили другие. «Трудно сказать, сколько именно их было», — пояснил он.

Полиция стремится взять под контроль территорию, на которой активизировались мигранты. Пока это не удаётся, спасатели не могут подъехать к месту возгорания.

Оперативный глава службы спасения Стокгольма Чарльз Огрен пояснил, что пожара в квартале от подожжённых машин быть не должно. «Нас забросали камнями, пришлось отъехать», — заявил он.

Напомним, 18 февраля президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с мигрантами в Германии, обратил внимание на ситуацию с беженцами в Швеции.