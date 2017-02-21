Донецк, 21 февраля, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и объединение «Краснодонуголь» (Краснодонуголь) останавливают производство из-за боевых действий и торговой блокады Донбасса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте группы «Метинвест», принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

«С начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья, — говорится в сообщении. — После того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным».

Отмечается, что «ЕМЗ» и «Краснодонуголь» зарегистрированы на территории, подконтрольной Киеву, и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в госбюджет страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 г. радикалы начали экономическую блокаду Донецка и Луганска. По состоянию на 20 февраля на территории Донбасса были заблокированы 3 основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину и отдельные регионы ДНР и ЛНР.

«Активисты» требуют освободить солдат ВСУ из плена ДНР, а также начать борьбу с контрабандой.

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