Дамаск, 21 февраля, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Башар Джаафари, постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН в Нью-Йорке, выразил свои соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, передаёт RТ.

L.C. Nøttaasen Траур

«Я с глубочайшим сожалением услышал плохие новости», — сказал Джаафари. Сирийский дипломат пояснил, что сейчас находится в Дамаске и поэтому попросил сотрудников передать соболезнования родным Виталия Чуркина.

Мария Рубиалес, постоянный представитель Никарагуа при ООН, поделилась впечатлениями о своём общении с российским дипломатом, о его отношении к своей работе. По её словам, это был удивительный дипломат, профессионал и очень симпатичный человек.

«Он умел с достоинством и очень жёстко отстаивать позицию РФ в Совете Безопасности по любым международным вопросам», — сказала она.

Напомним, Виталий Чуркин скончался накануне, 20 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа. Он с 2006 года исполнял обязанности постоянного представителя России при ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин высказал соболезнования родным и близким дипломата.

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