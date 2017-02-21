Вашингтон, 21 февраля, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант сухопутных войск США Герберт Макмастер назначен новым советником президента США по национальной безопасности. Такое решение, как передает ВВС, президент США Дональд Трамп принял после долгих собеседований с несколькими кандидатами.

Heavy.com Герберт Макмастер и Дональд Трамп

Глава Белого дома уже представил генерал-лейтенанта Макмастера сотрудникам СМИ, встретившись с ними в своей резиденции во Флориде.

«Герберт Макмастер — человек огромного таланта и опыта», — заявил Трамп.

Макмастер — американский генерал, который участвовал в нескольких военных компаниях. Так, в 1991 г. он участвовал в войне в Персидском заливе, в начале 2000-х годов участвовал в военной кампании в Ираке. Кроме того, генерал возглавлял оперативную группу в Афганистане, боровшуюся с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку вскоре после того, как его обвинили в переговорах о возможном снятии санкций с РФ, которые он якобы проводил с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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