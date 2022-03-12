Омск, 21 февраля, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Стали известны имена кандидатов в комиссию по выборам мэра от Омского городского совета. Это почетные граждане Омска Анатолий Якуш и Александр Новиков, а также кандидаты от фракций: Николай Чираков («Единая Россия»), Леонид Михайленко (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР) и Ирина Матвеенко («Справедливая Россия»).

Line-tOodLinGfc Выборы

Выборы мэра Омска по новой системе могут состояться уже в апреле. По словам депутата от фракции «Единая Россия» Василия Мамонтова, губернатор Омской области Виктор Назаров определится с кандидатурами в комиссию после утверждения представителей от горсовета. «Я думаю, что будет возможность провести заседание по выборам мэра в горсовете уже 19 апреля. Наша фракция предлагает выбрать мэра открытым голосованием», — цитирует Мамонтова «Омскрегион».

Как уже сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году. Выборы градоначальника будут проходить по новой системе. Мэр избирается специальной комиссией из 12 человек: шестерых выборщиков представит горсовет (двое почетных граждан и представители от каждой фракции), кандидатуры еще шестерых должен внести губернатор.

Ранее председатель городского совета Галина Горст уточнила, что с составом конкурсной комиссии от горсовета необходимо определиться до 22 февраля. Планируется, что она приступит к работе в начале марта: выберет председателя и назначит дату проведения конкурса. Процедура выборов мэра должна быть завершена до 10 мая — не позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского.

Напомним, Вячеслав Двораковский был избран мэром Омска на досрочных выборах 17 июня 2012 года. Будет ли он бороться за кресло мэра, пока неизвестно.