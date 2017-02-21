Пекин, 21 февраля, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Китай сообщает о первом случае генетической мутации вируса птичьего гриппа штамма H7N9, что может повлечь за собой увеличение смертности инфицированной птицы, передает 21 февраля South China Morning Post (SCMP).

Ylrrw.cn Птичий грипп

Китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о мутации, обнаруженной в образцах биологического материала, взятых у двух пациентов в провинции Гуаньдун в прошлом месяце.

Предполагается, что в результате мутации вирус стал более смертельным для домашней птицы, однако пока еще нет подтверждений тому, что это также относится и к человеку. Кроме того, пока также не известно, будет ли вирус легче передаваться от человека к человеку.

Медики пришли к вышеуказанным выводам после консультаций с экспертами из сферы сельского хозяйства. Оба зараженных пациента имели контакт с мертвой птицей. Один больной уже выписан, второй находится на лечении.

Тем временем, как уже сообщало ранее ИА REGNUM, количество жертв опасного вируса в Китае продолжает расти.