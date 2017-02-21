Приштина, Сербия, 21 февраля, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Власти отделившегося от Сербии края Косово намерены подать повторную заявку на членство в ЮНЕСКО и Совете Европы. Об этом заявил президент Косово Хашим Тачи приштинскому изданию Epoka e Re.

Cradel Флаг Косово

В свою очередь министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай сообщил, что его ведомство утвердило план на 2017 год, который предусматривает подачу заявок на вступление в целый ряд международных организаций. Причём, по его утверждению, членство в нескольких из них Косово получит уже в ближайшие недели.

Отметим, что ранее издание Koha со ссылкой на источники в косовском правительстве сообщало, что Приштине было рекомендовано не подавать заявки на принятие в ЮНЕСКО в этом году в связи с тем, что обеспечить необходимое для этого большинство голосов будет затруднительно.

Приштина уже подавала запрос на членство в Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2015 году. ООН отказалась передавать в организацию заявку Косово, после чего запрос в ЮНЕСКО направила Албания.

В ходе голосования на Генеральной конференции ЮНЕСКО 9 ноября 2015 года в Париже для принятия положительного решения не хватило голосов четырёх государств — членов организации. Заявку Косово поддержали 92 страны, 50 выступили против, ещё 29 стран воздержались.

На территории отделившегося от Сербии края Косово и Метохия расположен целый ряд объектов, внесённых в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе сербские православные монастыри Высокие Дечаны, Грачаница, Патриархат Печа, Церковь Богородица Левишка. В случае принятия Косово в ЮНЕСКО все эти объекты перейдут под охрану Приштины, что для Сербии является неприемлемым.

По данным сербских властей, за последнюю четверть века на территории Косово подверглись нападениям 236 храмов, церквей и других объектов, принадлежащих Сербской православной церкви, в том числе имеющих статус культурных и исторических памятников. Подавляющее большинство из них было практически полностью уничтожено, расхищено более 10 тысяч икон и других предметов. За этот же период разрушено или повреждено 256 сербских кладбищ.

Читайте подробнее:

МИД России: Косово не обладает правосубъектностью для вступления в ЮНЕСКО

Президент Сербии заявил в ООН о недопустимости принятия Косово в ЮНЕСКО