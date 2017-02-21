Москва, 21 февраля, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 20 февраля провели шесть гуманитарных акций в сирийском городе Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хлеб

Сообщается, что в районах Хамдания 3, Бенезид и Шейх-Максуд, а также в школах Абдаль-Азиз-Фарес, Заки-Джума и Радуан Суэйт мирным жителям было предано четыре тонны хлеба.

Всего, как уточняется, за сутки гуманитарную помощь получили 2,88 тысячи жителей.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,6 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий введён в Сирии. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.