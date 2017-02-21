Москва, 21 февраля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) откровенно лоббирует интересы Белоруссии в вопросах АПК и технического регулирования, игнорируя при этом пожелания России. Об этом 21 февраля пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Aliaksandr Palanetski Белоруссия

«Когда мы вносим какие-то предложения и просим ЕЭК быстро принять меры, все понимают, что это невозможно», — рассказал Данкверт, отметив, что любые предложения Россельхознадзора в ЕЭК, касающиеся вопросов технического регулирования, упираются как минимум в бездействие со стороны ответственных чиновников

Глава федеральной службы подчеркнул, что ЕЭК собирается «не каждые полгода». «И понятно, что этого добиться невозможно, если ключевые посты, определяющие техническое регулирование, сельское хозяйство, занимают наши белорусские коллеги», — сказал Данкверт.

В качестве примера противодействия и неконструктивной работы глава Россельхознадзора привёл технический регламент ЕЭК на молоко и молочную продукцию, который запрещает использовать сухое молоко при производстве питьевого.

По его словам, с помощью утверждённой этим техрегламентом методики выявить наличие сухого молока в питьевом сложно. И уже первые проверки Россельхознадзора показали, что практически во всех образцах продукции крупнейших белорусских переработчиков молока присутствует сухое молоко, а в некоторых его доля составляет порядка 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение прошло года Россельхознадзор неоднократно приостанавливал поставки в России продукции белорусских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

В феврале этого года Александр Лукашенко распорядился возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, а позднее стало известно, что МВД Белоруссии начало доследственные проверки в отношении чиновников российского ведомства в связи с подозрениями в «дискредитации деловой репутации» белорусских производителей.

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