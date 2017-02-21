Гонконг, Китай, 21 февраля, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Бывший главный министр администрации Гонконга Дональд Цанг стал первым гонконгским лидером, взятым под стражу после осуждения судом в понедельник, сообщает 20 февраля Global Times.

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Эксперты утверждают, что «падение Цанга» демонстрирует будущим главам Гонконга, что им придется подчиняться слову и букве закона, равно как и «прислушиваться к различным голосам материковой и островной общественности».

Цанг, руководивший Гонконгом с 2005 по 2012 год, оказался виновным в неправомерных деяниях и взяточничестве, сообщает издание.

И, хотя его преступления не касаются политики, он также отражает проблемы в руководстве администрации, утверждает профессор Школы международных исследований при Пекинском Университете Инь Хунбяо.

«Приговор Цангу должен быть и не слишком жестким, и не слишком мягким, поскольку и то, и другое может стать спусковым крючком для общественно-политических противоречий. В то же время его падение должно также послужить предупреждением будущему главе избегать нарушения закона», — заявил Инь.

«Наказание Цангу полностью в юридической плоскости, не в политической. Но проблемы Гонконга всегда касаются политики», — высказал свое мнение заместитель директора Центра Основных законов Гонконга и Макао при Шэньчжэньском университете Чжан Динхуай.

Напомним, что бывшему главе Гонконга Дональду Цангу осенью 2015 года было предъявлено два обвинения в нарушении своих должностных полномочий в период 2010—2012 гг. Один случай касался сокрытия процедуры предоставления лицензии радиокомпании Wave Media Limited, второй — обвинений в лоббировании интересов архитектора Барри Хо в получении государственных контрактов.

Дональд Цанг руководил Гонконгом с 2005 по 2012 годы. Является кавалером высшей награды Гонкогда — Большой медали Баугинии, рыцарем-командорам Ордена Британской империи, достопочтенным сэром и мировым судьёй.