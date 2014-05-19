Москва, 21 февраля, 2017, 04:49 — ИА Регнум. МВД России разработало поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за подготовку браконьерства и незаконный оборот природных ресурсов. Соответствующий документ размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Wisconsin Department of Natural Resources Браконьерство

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд статей Уголовного кодекса, а также в Уголовно-процессуальный кодекс.

В частности, за создание искусственных островов и сооружений на континентальном шельфе РФ предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. В настоящее время соответствующая статья УК предусматривает только санкции в виде штрафов.

За незаконные исследования, поиск и разведку в целях незаконного вылова животных предлагается установить наказание в виде одного года тюрьмы, а за браконьерство, совершённое группой лиц или с использованием служебного положения — от 3 до 5 лет тюрьмы (в настоящее время — 2 года).

Кроме этого, предлагается установить ответственность за приобретение либо сбыт животных, занесённых в Красную книгу России, с использованием средств массовой информации или интернета в виде 4 лет тюрьмы. При использованием служебного положения наказание будет составлять от 3 до 6 лет, а при совершении преступления организованной группой — от 6 до 9 лет.

Необходимость внесения таких поправок в законодательство авторы законопроекта объясняют тем, что «действующие уголовно-правовые нормы не обеспечивают должного противодействия преступным посягательствам, совершаемым в рассматриваемой сфере».

По информации МВД, за преступления подобного характера в России за последние полтора года были приговорены к лишению свободы лишь 38 человек из нескольких тысяч признанных виновными.