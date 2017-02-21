Владивосток, 21 февраля, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Голосование без открепительных удостоверений, агитация молодёжи, совмещение выборов с референдумами — указанные методы повышения явки на выборах президента России, которые сегодня обсуждаются в Кремле, заведующий кафедрой журналистики ДВФУ, кандидат политических наук Виктор Бурлаков назвал косметическими и призвал обратиться к опыту Северо-Кавказского федерального округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Теоретически политология рассматривает, что чем больше явка, тем больше в стране напряжённость, большее количество людей не удовлетворены сложившейся экономической или политической ситуацией, и они ищут выход через участие в выборах. Я бы поостерегся такого внимания, но, с другой стороны, все эти действия, которые вы назвали, носят косметический характер. Они могут частично поднять явку, но максимально её увеличить невозможно», — уверен политолог.

«Мне кажется, в данном случае самое перспективное, что мы можем сделать, это обратиться к опыту наших кавказских республик, где явка всегда практически стопроцентная. Посмотреть, как же она достигается, и может быть применить этот опыт на всей территории России, — добавил Виктор Бурлаков. — Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки».

Заведующий кафедрой журналистики ДВФУ отметил, что выборы президента, как правило, являются знаковым событием, и население в значительной степени приходит высказать свою точку зрения. Изобретать велосипед в данном ключе ни к чему: необходимы массированная агитация, массированная разъяснительная работа и создание благоприятных условий для того, чтобы население смогло комфортно прийти и проголосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на президентских выборах 2008 года в Приморском крае составила 64,28%, на выборах 2012 года — 56,95%. Явка на досрочных выборах губернатора Приморского края в 2014 году составила 39,65%, в то время как главу Владивостока в 2013 году избрали при явке 18,59%.

На совещаниях с экспертами в Управлении внутренней политики Администрации президента активно обсуждается специфика будущих президентских выборов. По мнению экспертов, любые выборы хороши тогда, когда они «чище и прозрачнее», чем любые предыдущие. Таким образом, главным качеством президентских выборов 2018 года должна стать их легитимность — обеспечение прозрачной работы Центризбиркома, процедуры голосования, работы наблюдателей, подсчета голосов.