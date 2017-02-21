Дамаск, 21 февраля, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Отряды боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции «Свободной сирийской армии» (ССА) на юго-западе Сирии, вблизи Голанских высот, передает Reuters.

Freedom House Сирийская оппозиция

«Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) совершили нападение на позиции, занимаемые Свободной сирийской армии. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро», — сообщил полковник «умеренной группировки» Исмаил Аюб.

Сообщается, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при поддержке нескольких танков и бронемашин, смогли закрепиться вдоль реки Ярмук на границе с Израилем и захватили населенные пункты Цээл, Сахем аль-Голан, Адван и Тэль Ямуа.

Отряды ССА смогли выбить радикальных исламистов из деревень Джилеен и Хеет. К боевым действиям со своей стороны границы также подключилась артиллерия ВС Иордании.

Напомним, после освобождения Алеппо в декабре 2016 года в Сирии действует режим прекращения огня, гарантами которого являются Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не действует в отношении экстремистских террористических группировок, таких как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Свободная сирийская армия» считается «умеренной оппозицией», в отношении ее отрядов режим прекращения огня действует.