Киев, 21 февраля, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и объединение «Краснодонуголь» останавливают производство в связи с военными действиям и блокадой железнодорожного сообщения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний «Метивест», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, в которую входят данные предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«Причиной остановки стали продолжающиеся военные действия и блокада железнодорожного сообщения между Украиной и неконтролируемой территорией на юго-востоке страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала боевых действий в регионе ЕМЗ «работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья». «После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая — Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным», — информирует пресс-служба.

На данный момент на ЕМЗ закончились работы по подготовке к временной консервации. Макеевский филиал ЕМЗ, как сообщается, будет остановлен 25 февраля. На всех шахтах угольного объединения «Краснодонуголь» из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча.

«Заводы группы являются главным работодателем и градообразующими предприятиями местных общин. Метинвест не намеревается сокращать персонал на ЕМЗ (включая Макеевское подразделение) и Краснодонугле. Кроме того, сотрудники этих предприятий будут отправлены в простой с сохранением 2/3 оклада», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, с 16 февраля на Украине вступило в силу распоряжение властей о введении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии в связи с тем, что радикалы уже несколько недель блокируют железнодорожные пути, по которым на украинскую территорию поступал антрацитовый уголь из Донецкой и Луганской народных республик.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в связи с блокадой поставок донбасского угля в украинских населённых пунктах может произойти отключение электричества и отопления.

После введения чрезвычайного режима «Укрэнерго» получила право на проведение веерных отключений электроэнергии и регулирование графиков аварийного отключения.