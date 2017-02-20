Москва, 21 февраля, 2017, 02:59 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 20 февраля подтверждено девять нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Бои в Сирии

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Дамаск, Идлиб, Латакия и Хама», — говорится в документе.

Сообщается также, что турецкой частью представительства также было зафиксировано восемь нарушений в провинциях Дамаск, Деръа, Хама и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам факты нарушения российской стороной подтверждены не были.

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В течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Хауш-Фаддалия провинции Дамаск, Калаат-Бени-Исраэль и Мердасия провинции Латакия и Умм-эд-Даам провинции Хомс. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1267.

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С начала текущего года от вооружённых формирований международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 53 населённых пункта. В общей сложности под контроль правительственных войск Сирии перешло более 1780 квадратных километров территории.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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