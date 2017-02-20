Берлин, 21 февраля, 2017, 02:55 — ИА Регнум. Согласно последним опросам общественного мнения, правящая коалиция христианских демократов и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) опережает социал-демократов (СДПГ), передает Reuters.

Vanderlindenma Выборы

По опросу INSA, выборка которого составила 2030 избирателей, за ХДС/ХСС намерены голосовать 31,5% граждан Германии, что на 1,5% больше, чем за СДПГ.

Из других партий больше всего голосов набирает «Альтернатива для Германии» — за правых намерены отдать голос 11% избирателей.

Потенциальные участники единой коалиции с СДПГ с начала месяца потеряли симпатии избирателей. Число граждан, готовых голосовать за коммунистов из «Линке», составляет 9,5%, с начала месяца оно сократилось на 0,5%. За «зеленых» готовы голосовать 6,5% избирателей.

За «Свободных демократов», потенциальных партнеров по будущей коалиции с ХДС/ХСС, отдали бы голос 5,5% опрошенных.

При этом по опросам начала и середины февраля социал-демократы опережали коалицию ХДС/ХСС на 1% — рейтинг СДПГ составлял 31%.

Выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.