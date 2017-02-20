Пекин, 21 февраля, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Взгляды на траекторию развития китайской экономики в последнее время со стороны глобальных инвесторов стали более «бычьими» и оптимистичными, сообщает 20 февраля информационное агентство «Синьхуа».

PublicDomainPictures Экономика Китая

Китайская экономика с 1979 по 2010 гг. в среднем ежегодно показывала рост в 10%. При этом, начиная с 2010 года, страна начала уклоняться от экспортно-ориентированного роста в сторону развития внутреннего потребительского рынка, что привело к некоторому снижению темпов роста. Китайское правительство объявило эти изменения «новой нормой».

По информации Всемирного Банка, китайский доход на душу населения достиг 8 100 долл. США. Согласно докладу банка, Китай может достигнуть отметки в 12 500 долл. США уже к 2027 году, перейдя тем самым в разряд стран с высоким уровнем дохода на душу населения.

Более высокие доходы дают больший уровень потребления, что приведет, согласно прогнозам, к росту потребительского рынка страны до 9,6 трлн долл США к 2030 году, достигнув 47% ВВП, сообщает агентство.

В будущем, как сообщается, китайские потребители станут богаче, старше и технически более грамотными.

По официальным данным, сфера потребления занимала 64,6% в структуре роста ВВП страны в 2016 году, при этом сфера обслуживания составляет 51,6%. Розничная торговля, являющаяся ключевым индикатором потребления, растет на двузначные показатели каждый год уже в течение многих лет.

Джастин Ифу Линь, бывший ведущий экономист Всемирного Банка полагает, что несмотря на выдающиеся показатели, Китай еще имеет серьезный задел для роста, поскольку пока отстает по показателям дохода на душу на селения от США.

Кроме того, у экспертов вызывает беспокойство государственный долг Китая. Однако, по их мнению, Китай обладает всеми возможностями для преодоления подобного рода трудностей. При этом, холдинг «Морган Стэнли» предупреждает о необходимости аккуратных действий со стороны Китая, а также призывает обращать внимание на протекционизм, который может снизить темпы роста как глобальной, так и китайской экономики.