Москва, 21 февраля, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Тотальный обман является показателем несостоятельности украинского государственного проекта как такового. Об этом в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале Россия 1 заявил политолог Сергей Михеев.

Vladimir Yaitskiy Украинство

«Я уже давно говорил, что ничего страшного в нацистском перевороте, пусть это ужасно звучит, в Киеве я не вижу. Во-первых, тогда будет совсем тяжело скрывать своё истинное лицо, маски будут сорваны, во-вторых, нам это развяжет руки в значительной степени, даст поле для манёвра, пусть это цинично, но это так. В-третьих, я думаю, что они ещё больше продемонстрируют абсолютную несостоятельность того, что сегодня называется проектом политического украинства», — уверен политолог.

«То, что сейчас происходит в связи с блокадой поставок угля, это из этой же серии, только в более мягком варианте. Понятно, что вся эта история с углём, это про деньги. Но с другой стороны, те люди, которые пришли сегодня в Киев, они хотят или не хотят, уличают во лжи всю нынешнюю идеологическую модель, — добавил Сергей Михеев. — Вся эта ситуация показывает абсолютную лживость, искусственность всей этой идеологической модели, когда на самом деле про бабки и одни, и другие, про деньги и то, и другое, а лозунгами оперируют якобы за спасение Украины. Сплошной тотальный обман, что, на мой взгляд, является показателем несостоятельности украинского государственного проекта как такового».