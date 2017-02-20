Петропавловск-Камчатский, 21 февраля, 2017, 01:50 — ИА Регнум. На Камчатке разворачивается очередной скандал в системе здравоохранения. На этот раз выяснилось, что пациентам главного сердечно-сосудистого центра вставляли в сердце стенты, срок годности которых на момент операции уже истек. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СКР Елена Матафонова, это в ходе оперативной деятельности выяснили сотрудники ФСБ.

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На основании их проверки СКР и возбудил дело против заведующего отделением — врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению рентгенохирургических методов. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«Как выяснилось, в период с октября 2015 года по январь 2016 года врач произвел ряд медицинских операций, в ходе которых 11 пациентам установил саморассасывающиеся сосудистые каркасы (стенты) иностранного производства. Они предназначены для расширения диаметра просвета коронарных сосудов, которые с течением времени рассасываются и способствует нормализации сосудистой функции у пациентов с ишемической болезнью сердца. Однако эти стенты были с истекшим сроком годности. Расследование продолжается», — пояснила Елена Матафонова.

ИА REGNUM напоминает, что о создании регионального сердечно-сосудистого центра на Камчатке объявили в 2012 году, а открыли в 2013-м. Причем тогда говорилось, что на создание подобных центров в среднем уходит три года, а в крае открыли за год. Причем потратили на него более 200 млн рублей, закупив новейшее оборудование. Врачи прошли специальное обучение.