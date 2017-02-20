Москва, 21 февраля, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Всегда надо отдавать себе отчёт в том, что есть понятие необратимый процесс. Об этом в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, по словам которого, такие процессы произошли в Донецке и Луганске — пролита кровь, и между людьми с той и другой стороны стоит эта кровь.

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По мнению эксперта, из сложившейся ситуации у украинской власти есть два выхода. Первый — пусть с сохранением лица, но фактически встать на колени и отдавать все права, то есть признать их армию, полицию, выборы, раскаяться.

Однако как только это произойдёт, отметил Кургинян, точно в следующий день аналогичного захочет Львов, а за Львовом и Одесса.

«Есть Минские соглашения, схвати их как спасительную верёвочку и тянись за неё. Они это срывают. Тогда отдели, вставь свои заграждения и дай людям жить отдельно. Сам дай им жить. Нет. Так чего они хотят? Они хотят геноцида на территории. Нет третьего варианта, логически нет, — добавил Сергей Кургинян. — Что там у них в уме, какие безумия, но хотят они этого. Порошенко понимает, что он делать этого не может по многим причинам, тогда ему на смену приходят более оголтелые».