Рим, 21 февраля, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Глава антидискриминационного офиса при правительстве Италии Франческо Спано подал в отставку после появления в СМИ информации, что его ведомство под видом создания «культурных центров» финансировало бордели для гомосексуалистов, передает Reuters.

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Согласно журналистскому расследованию, Спано санкционировал выделение до 55 000 евро ($58 400), по крайней мере, для трех борделей — из денег, которые должны были пойти на борьбу с расизмом и дискриминацией.

Сообщается, что оппозиционные партии призвали правительство дать пояснения в связи с программой финансирования борделей. Правый политик Джорджия Мелони призвала закрыть антидискриминационный офис правительства немедленно.

«Больше ни одного евро налогоплательщиков не должно быть брошено на выплату их зарплат», — считает Мелони.

Тем не менее, по заверению правительства, антидискриминационный офис продолжит работу даже после отставки господина Спано.