Москва, 21 февраля, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Группа российских инспекторов проведёт оценку военного объекта в Болгарии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщили ИА REGNUM в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Dtom Ан-30 болгарских ВВС

Как проинформировал начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, российские специалисты 21 февраля в течение одного дня посетят 24-ю авиационную базу Вооружённых сил Болгарии в населённом пункте Крумово.

Сообщается, что в ходе инспекции российские специалисты побывают в штабе авиакрыла в месте его обычного расположения мирного времени.

На территории авиабазы российские инспекторы получат информацию от командования относительно личного состава и основных систем вооружения и техники.

«Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», — отметили в пресс-службе Минобороны.

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